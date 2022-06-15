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"Штаба нет. Разбило нах#й. Все полковники, генералы там были", - оккупант рассказывает близким об атаке ВСУ. АУДИО

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Украинские военнослужащие нанесли удар по штабу российских оккупантов в Харьковской области, в котором находилось командование оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об успешной атаке украинских военных стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупанта с близкими. По его словам, из-за уничтожения штаба выжившие российские захватчики оказались без обеспечения и электроснабжения, поэтому не могут даже зарядить телефоны, чтобы связаться с родными.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    А шо ви хотіли "на учєніях"?
  • Прощай немытая раССея
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    І толька абосраниє лапті єщьо долга лєталі над мєстам дє бил лапатний штаб...
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