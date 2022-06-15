"Штаба нет. Разбило нах#й. Все полковники, генералы там были", - оккупант рассказывает близким об атаке ВСУ. АУДИО
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Украинские военнослужащие нанесли удар по штабу российских оккупантов в Харьковской области, в котором находилось командование оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об успешной атаке украинских военных стало известно из перехваченного СБУ разговора оккупанта с близкими. По его словам, из-за уничтожения штаба выжившие российские захватчики оказались без обеспечения и электроснабжения, поэтому не могут даже зарядить телефоны, чтобы связаться с родными.
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