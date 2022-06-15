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Десантники из Javelin уничтожили два российских танка Т-90 "Владимир". ВИДЕО

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Львовские десантники уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin". Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать русских захватчиков! Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Zverev 46d6768b
    Побольше таких новостей!
  • Чайка Київ
    Героям слава !!!
    Бережи вас Господь, хлопчики
  • Юрій Вінгорськи
    і дай Бог
    щоб сам владімір теж швидше здох накуй.
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