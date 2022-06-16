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Бойцы ССО взорвали понтонный мост, наведенный оккупантами для переправы. ВИДЕО

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Бойцы ССО заминировали и уничтожили понтонный мост, наведенный оккупантами для форсирования реки в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции бойцы опубликовали в соцсети.

"Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда наводили понтонный мост для форсирования реки на Луганщине. Ведь вокруг того места более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники. Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом среди ночи воины ССО Украины минировали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Кайсак
    Геть з України, москаль некрасівий! Геть-Геть!
  • Чайка Київ
    Наші котики, бережи вас Господь
  • MausMike
    Тупі але уперті.
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