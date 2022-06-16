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Макрон, Шольц и Драги прибыли в Ирпень. ВИДЕО

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Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть разрушения, которые причинила российская армия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прошли по улицам города, где 75% зданий были разрушены в результате вторжения российских войск.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Дайте им по лопате и отвезите туда, где массовые захоронения вскрывают с нашими казнёнными руснёй. В 1945 это немцам помогло мозги слегка вправить.
  • Sophia-Maria Duglass
    Їм ще треба про Маріуполь розповісти , бо там в 1000 крат вбивств і зґвалтувань больше
  • Sophia-Maria Duglass
    Показать їм РЕФРЕЖЕРАТОРИ З ДОХЛИМИ ОРКАМИ - їм це мозги прочистить
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