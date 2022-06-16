"Сказали, что никто медали не получит, только деньгами", - оккупант похвастался девушке о вознаграждении за убийство украинцев. АУДИО
Об этом свидетельствует новый перехваченный разговор, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Девушка россиянина интересуется, за что ему дали медаль. В ответ солдат рассказывает, что 28 мая бил по украинским бойцам издалека и даже не вступал в бой.
"Мы были далеко. Мы отстреляли, добили и уехали. У нас же не было задачи вступать в бой. Наш командир сразу сказал, что мы не поедем никуда. Просто добили и они (украинцы. – Ред.) даже не успели убежать. Я уничтожил один БТР и до 10 человек пехоты. Это правда", - рассказал захватчик.
Также обсуждают, какое вознаграждение он "заслужил", убивая украинцев: "Сказали, что никто медали не получит, только деньгами".
По данным разведки, военнослужащим оказался Иван Афлятонов, 1998 года рождения, из Казани. Он с 22 мая находится на территории Херсонской области.