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Получены новые подтверждения, что оккупанты применяют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов, - СБУ. ВИДЕО

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СБУ получила новые подтверждения, что войска РФ используют запрещенные виды боеприпасов при обстрелах городов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, следователи Службы безопасности получили их в ходе документирования военных преступлений российских военных на Северной Салтовке – наиболее пострадавшем от вражеских бомбардировок и обстрелов жилом массиве Харькова.

В часности, по предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира.

Сообщается, что при осмотре задокументированы разрушения и повреждения почти всех зданий на территории этого массива, а это:

  • 4 дошкольных учебных учереждения,
  • 2 общеобразовательные школы,
  • 1 поликлиника,
  • 2 супермаркета,
  • 59 многоквартирных жилых домов высотой в 9, 12 и 16 этажей.

Также в ходе осмотра изъяты многочисленные обломки боеприпасов, которые отправили на экспертизу .

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Сбор и фиксацию доказательств военных преступлений россиян следователи СБУ осуществляют в рамках многоэпизодного уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд в Гааге для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование проходит при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Sophia-Maria Duglass
  • Oleksandr Onys
    Не розумію я цієї теми із забороненою зброєю. Тобто, вбивати мирних мешканців, руйнувати будинки і школи із незабороненої зброю, це ок?
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