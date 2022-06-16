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"Люди начнут сами себя стрелять нах#й", - оккупант жалуется жене, что не может вернуться из Украины. АУДИО

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Жены рашистов пытаются вернуть своих мужей домой, пока они еще живы. Впрочем, командование не дает им такой шанс.

Об этом свидетельствует перехват разговора рашиста с супругой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

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"Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия", - говорит военному жена.

Оккупант объясняет, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры: "Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки".

А на очередные возражения жены по поводу отсутствия замены, говорит: "Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят…"

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Хай дружина не хвилюється, скоро повернеться, але в найкращому випадку у мішку, по частинам
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    З діологу зрозуміло що кацапська самка навіть не хоче шоб ото повернулось живим,бо гроші за дохлого-краще...
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