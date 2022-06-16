"Люди начнут сами себя стрелять нах#й", - оккупант жалуется жене, что не может вернуться из Украины. АУДИО

Жены рашистов пытаются вернуть своих мужей домой, пока они еще живы. Впрочем, командование не дает им такой шанс.

Об этом свидетельствует перехват разговора рашиста с супругой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО.

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"Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия", - говорит военному жена.

Оккупант объясняет, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры: "Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки".

А на очередные возражения жены по поводу отсутствия замены, говорит: "Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19-летние сидят…"

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