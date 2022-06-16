"Что же ты делаешь, Гриша?!", - односельчане из Винницкой области обратились к командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" Брееву, отдающему приказы обстреливать Украину "Калибрами". ВИДЕО
21 36960
Бывший капитан ВМС Украины, уроженец села Бабчинцы Винницкой области, после оккупации Крыма предал присягу и теперь командует российским фрегатом "Адмирал Макаров" с борта которого ведутся постоянные обстрелы Украины крылатыми ракетами "Калибр".
Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Радио Свобода" побывали на родине предателя и убийцы и расспросили о нем у односельчан.