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"Что же ты делаешь, Гриша?!", - односельчане из Винницкой области обратились к командиру российского фрегата "Адмирал Макаров" Брееву, отдающему приказы обстреливать Украину "Калибрами". ВИДЕО

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Бывший капитан ВМС Украины, уроженец села Бабчинцы Винницкой области, после оккупации Крыма предал присягу и теперь командует российским фрегатом "Адмирал Макаров" с борта которого ведутся постоянные обстрелы Украины крылатыми ракетами "Калибр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Радио Свобода" побывали на родине предателя и убийцы и расспросили о нем у односельчан.

Читайте: Силы ПВО сбили вражескую ракету над Виннитчиной

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Топ комментарии

  • Вова БК
    Ваш "Гриша" потвора та мерзота, яка буде відповідати перед законом
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гриша лише одна з тих мерзенних гнид про яких попереджав ще Симон Петлюра...
  • Paul Foxen
    Немає гірше потвори в світі, ніж окацаплений українець - це істота надзвичайної підлості і жорстокості
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