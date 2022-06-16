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"Красиво дымят макаки, больше летать не будут!": Украинский защитник из ССО "Азов" Бецик сбил вертолет оккупантов. ВИДЕО

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ССО "Азов" из ПЗРК "Стингер" сбили российский боевой вертолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Позже стало известно, что это сделали бойцы ССО "Азов". Они опубликовали оригинальные кадры поражения российского вертолета Ми-24 в Запорожской области. Прицельный выстрел ракетой из ПЗРК "Стингер" совершил боец ССО АЗОВ на псевдо Бецик.

Горящий вертолет оккупантов совершил "незапланированную" посадку прямо посреди украинского поля. Теперь это его постоянное место дислокации.

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Топ комментарии

  • вася василич be2875c1
    які новини хороші хлопці ви найкращі
  • Elvis2
    Эффектно, что звиздец !!! Радует судьба экипажа.
  • Vika Lysenko
    Слава нашим Супер Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏👍👍👍👍✊✊✊✊ЗСУ‼️
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