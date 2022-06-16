Так что там привезли Макрон, Шольц и Драги? День 113 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

113-й день Народной войны Украины.

Европейская комиссия на предыдущих переговорах решила дать Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский союз, но с определенными условиями. Об этом сообщил европейский редактор "Радио свобода" Рикард Йозвяк. Так получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС?

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