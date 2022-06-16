Переговоры по окончании войны не проходят исключительно из-за позиции России, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Сегодня действительно исторический день – Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И, в частности, поддержку нашего движения в Европейский Союз. Все лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение Украины, а не искать путь к миру. Мы же продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность", – сказал Зеленский.

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