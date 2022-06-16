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Переговоры по окончании войны не проходят исключительно из-за позиции России, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Сегодня действительно исторический день – Украина почувствовала поддержку сразу четырех мощных европейских государств. И, в частности, поддержку нашего движения в Европейский Союз. Все лидеры понимают, почему сейчас не проходят переговоры по окончании войны. Исключительно из-за позиции России, которая пытается только запугивать всех в Европе и продолжать разрушение Украины, а не искать путь к миру. Мы же продолжим бороться, пока не гарантируем нашему государству полную безопасность", – сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    ти хоч скажи, що саме під терміном "шлях до миру" ти маєш на увазі!
    Бо в тебе невизначена позиція стосовно того, чим має закінчитися війна касапами, з ******! Сім п'ятниць на тиждень. І жодного разу не сказав, що це має бути виведення всіх касапських військ з окупованих територій включно з Кримом і встановлення там української виконавчої влади!
  • Семен Шкаралупа
    Допоки воно при владі зраду шукати не треба.
  • Nick Nemo
    Хрипатый, пойми, переговоры для параши - способ узаконить оккупацию украинской земли! Ни для чего более они кацапам не нужны. Это даже клоун может понят.
    Зелебобик, ты же не самый тупой клоун, правда? Или... 🤢
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