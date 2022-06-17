Поражён вражеский буксир с ЗРК "ТОР" на борту, транспортировавшем боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ на Змеиный, - ВМС. ВИДЕО

ВМС ВС Украины поразили вражеский буксир из ЗРК "ТОР" на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морскому флоту" Украины демилитаризовать российских захватчиков", - говорится в сообщении.

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент впечатления вражеского судна.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Как позже отметили в Оперативном командовании "Північ", по предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

Читайте: Оккупанты укрепляют позиции на Змеином и ищут варианты для высадки десанта, - Силы обороны юга Украины