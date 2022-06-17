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Поражён вражеский буксир с ЗРК "ТОР" на борту, транспортировавшем боеприпасы, вооружение и личный состав ЧФ РФ на Змеиный, - ВМС. ВИДЕО

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ВМС ВС Украины поразили вражеский буксир из ЗРК "ТОР" на борту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"В акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота "Василий Бех", во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота. Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса "ТОР" не помешало Военно-Морскому флоту" Украины демилитаризовать российских захватчиков", - говорится в сообщении.

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент впечатления вражеского судна.

Как позже отметили в Оперативном командовании "Північ", по предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных – неизвестна. Вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

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  • Ольга Жмудовська
    гарнюсенько!
  • Абдурахман Ибнхотаб
    Які гарні новини з самого ранку! День буде добрим! Слава Уукраїні!
  • Яр Холодний
    "Зміїбаївка" лише буде! Приїдуть "хімарси", і тоді кацапня буде метаться по острову, як миші - місця мало, діться нікуди! А РСЗО "переорюють" територію Гарне буде добриво А після війни розмінують, завезуть трохи чорнозему з Херсонщини, і посадять там сади з виноградниками! І між ними будуть стоять наші "Нептуни"
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