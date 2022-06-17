"Койот, жив? "Пчелки" полетели", - украинские воины создали высокомобильную РСЗО из пусковой установки от самолета, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли". ВИДЕО

Украинские военные создали высокомобильную РСЗО из ракетного блока Б-8М1, используемую на самолетах, пикапа и прицепа с надписью "Бджоли".