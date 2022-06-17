"Война для меня завершится только тогда, когда вернем все территории": "Азовец" Богдан Цимбал, во время обороны Мариуполя потерявший семью. ВИДЕО
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Боец полка "Азов" Богдан Цимбал (позывной Вог) рассказал о боях за Мариуполь и историю своего спасения после ранения на "Азовстали".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Богдан в 20 лет командовал взводом во время обороны Мариуполя. Мама, бабушка и дядя Цимбала погибли, когда в их квартиру выстрелил российский танк. А отец – когда попал в руки рашистов.
Его брат погиб во время боев на "Азовстали".
22 марта Вог получил ранение в бою против оккупантов. В него попали 6 пуль рашистов, позже воина эвакуировали из "Азовстали" на вертолете.