"Война для меня завершится только тогда, когда вернем все территории": "Азовец" Богдан Цимбал, во время обороны Мариуполя потерявший семью. ВИДЕО

Боец полка "Азов" Богдан Цимбал (позывной Вог) рассказал о боях за Мариуполь и историю своего спасения после ранения на "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Богдан в 20 лет командовал взводом во время обороны Мариуполя. Мама, бабушка и дядя Цимбала погибли, когда в их квартиру выстрелил российский танк. А отец – когда попал в руки рашистов.

Его брат погиб во время боев на "Азовстали".

22 марта Вог получил ранение в бою против оккупантов. В него попали 6 пуль рашистов, позже воина эвакуировали из "Азовстали" на вертолете.

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