Подразделения Бучанской самообороны продолжают обучение личного состава. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пятницу, 17 июня, состоялись очередные занятия Бучанской самообороны по тактике боя.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, бойцы отработали взаимодействие боевых пятерок во время захвата взводного опорного пункта противника.

Занятия проводились на территории огромного укрепленного района рядом с селом Лубянка.

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Фото, видео: Олег Богачук

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