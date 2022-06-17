Джонсон прибыл в Киев с внезапным визитом. ВИДЕО
35 023237
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом.
Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и отправился в Киев.
Информацию о визите подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видеовстречи с британским премьером.
"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", - подписал он опубликованные кадры.