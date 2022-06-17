Джонсон прибыл в Киев с внезапным визитом. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину с необъявленным визитом.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Джонсон должен был посетить саммит в Донкастере, но отказался в последнюю минуту и ​​отправился в Киев.

Информацию о визите подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видеовстречи с британским премьером.

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"Многие дни этой войны доказали: поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны Бориса Джонсона", - подписал он опубликованные кадры.