"Командование побросало оружие, один в Россию с#бался", - перехват СБУ. АУДИО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который обнародовала СБУ.
"Наше командование уехало. Ну не уехали, а бросили оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их поменяют, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию с#бался", – рассказывает захватчик жене.
Женщина просит мужчину не бежать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНР", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.
"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь - "мясо", отвлекающий маневр. Нигде даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", - возмущенно объясняет оккупант.
Зато теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, что якобы россияне своих не бросают. Напротив, они бросают даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков.