"Командование побросало оружие, один в Россию с#бался", - перехват СБУ. АУДИО

С войны в Украине бегут не только российские солдаты, но и командиры-офицеры. Они просто бросают оружие и оставляют свой личный состав на произвол судьбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонном разговоре оккупанта, который обнародовала СБУ.

"Наше командование уехало. Ну не уехали, а бросили оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их поменяют, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальства вообще в Россию с#бался", – рассказывает захватчик жене.

Женщина просит мужчину не бежать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в "ЛНР", осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

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"Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь - "мясо", отвлекающий маневр. Нигде даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся", - возмущенно объясняет оккупант.

Зато теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, что якобы россияне своих не бросают. Напротив, они бросают даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков.