У берегов Одесчины уничтожена российская дрейфующая мина. ВИДЕО
5 6016
Во время боевого патрулирования силами обороны была обнаружена дрейфующая мина у берегов Одесчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
Опасная находка была своевременно ликвидирована.
Отмечается, что подобные случаи происходят уже не в первый раз, ранее дрейфующие средства поражения с российской маркировкой были обнаружены и обезврежены у побережья Турции и Румынии.
Используя морские мины, РФ угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни, отметили в ВМС ВСУ.