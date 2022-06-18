"Страх - это непрофессионально", - 54-летний дальнобойщик Александр Хоменко (Америка) из батальона "Свобода" о боях в Северодонецке. ВИДЕО
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Воин батальона "Свобода" Нацгвардии Александр Хоменко (позывной Америка, 53 года) защищает Родину с 26 февраля. В мирной жизни он дальнобойщик и механик.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.
В настоящее время Хоменко находится в Северодонецке.
"Нормальный украинец должен быть на своем месте. Это наша страна. Это наша жизнь. Это наше будущее. Наши дети", - объяснил он, почему на фронте защищает Родину.
"Страх – это непрофессионально", – прокомментировал он то, что абсолютно не обращает внимания на разрывы вражеских снарядов совсем рядом.