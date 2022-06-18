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"Страх - это непрофессионально", - 54-летний дальнобойщик Александр Хоменко (Америка) из батальона "Свобода" о боях в Северодонецке. ВИДЕО

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Воин батальона "Свобода" Нацгвардии Александр Хоменко (позывной Америка, 53 года) защищает Родину с 26 февраля. В мирной жизни он дальнобойщик и механик.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

В настоящее время Хоменко находится в Северодонецке.

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"Нормальный украинец должен быть на своем месте. Это наша страна. Это наша жизнь. Это наше будущее. Наши дети", - объяснил он, почему на фронте защищает Родину.

"Страх – это непрофессионально", – прокомментировал он то, что абсолютно не обращает внимания на разрывы вражеских снарядов совсем рядом.

Топ комментарии

  • Ольга Жмудовська
    щира повага, Воїне!
  • Юрій Гросарчук e7884015
    «Я не должен бояться.

    Страх - убийца разума.

    Страх - это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение.

    Я встречусь лицом к лицу со своим страхом.

    Я позволю ему пройти через меня и сквозь меня.

    И, когда он уйдет, я обращу свой внутренний взор на его путь.

    Там, где был страх, не будет ничего.

    Останусь лишь я»

    Фрэнк Герберт, "Дюна"
  • Панас Стець
    Воїн - герой! врізець мужності, професіоналізму, стійкості і любові до Батьківщини. Приклад для багатьох...
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