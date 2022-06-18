С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киев простились с погибшим разведчиком 93-й бригады Холодный Яр, общественным активистом Романом Ратушным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В Михайловском соборе Киева прошла служба по погибшему украинскому воину Роману Ратушному. Далее с погибшим Героем прощались на Майдане Незалежности. Ратушного похоронят на Байковом кладбище.

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Киевлянам Роман Ратушный в первую очередь известен тем, что возглавлял общественную организацию "Защитим Протасов Яр", которая боролась против незаконных застроек в Киеве. Также Ратушный регулярно участвовал в патриотических акциях.











































































































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.