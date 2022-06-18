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С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Киев простились с погибшим разведчиком 93-й бригады Холодный Яр, общественным активистом Романом Ратушным.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В Михайловском соборе Киева прошла служба по погибшему украинскому воину Роману Ратушному. Далее с погибшим Героем прощались на Майдане Незалежности. Ратушного похоронят на Байковом кладбище.

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Киевлянам Роман Ратушный в первую очередь известен тем, что возглавлял общественную организацию "Защитим Протасов Яр", которая боролась против незаконных застроек в Киеве. Также Ратушный регулярно участвовал в патриотических акциях.

С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 01
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 02
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 03
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 04
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 05
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 06
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 07
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 08
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 09
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 10
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 11
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 12
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 13
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 14
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 15
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 16
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 17
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 18
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 19
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 20
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 21
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 22
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 23
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 24
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 25
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 26
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 27
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 28
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 29
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 30
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 31
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 32
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 33
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 34
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 35
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 36
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 37
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 38
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 39
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 40
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 41
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 42
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 43
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 44
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 45
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 46
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 47
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 48
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 49
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 50
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 51
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 52
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 53
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 54
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 55
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 56
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 57
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 58
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 59
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 60
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 61
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 62
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 63
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 64
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 65
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 66
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 67
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 68
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 69
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 70
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 71
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 72
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 73
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 74
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 75
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 76
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 77
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 78
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 79
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 80
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 81
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 82
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 83
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 84
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 85
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 86
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 87
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 88
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 89
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 90
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 91
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 92
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 93
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 94
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 95
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 96
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 97
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 98
С погибшим в бою с россиянами Романом Ратушным простились в Киеве 99

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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