Зеленский посетил позиции украинских воинов в Николаевской области. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский посетил позицию украинских военных в Николаевской области и вручил воинам награды.
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Передовые позиции украинских войск в Николаевской области. Наши смелые ребята. Каждый из них выкладывается по максимуму. Делает все для защиты государства. В их глазах – уверенность и вера в Украину. Обязательно выстоим! И точно победим!" – рассказал президент.