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Зеленский посетил позиции украинских воинов в Николаевской области. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский посетил позицию украинских военных в Николаевской области и вручил воинам награды.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Передовые позиции украинских войск в Николаевской области. Наши смелые ребята. Каждый из них выкладывается по максимуму. Делает все для защиты государства. В их глазах – уверенность и вера в Украину. Обязательно выстоим! И точно победим!" – рассказал президент.

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Топ комментарии

  • Михайло Заболотний
    Хто розмінував Чонгар? Чого замовк зебіл
  • Ksenia VB
    Ми вже знаємо як ти здавав Миколаївщину - як і Херсонщину.
  • Вася А
    и где из видео видно что это николаевская область? и какого хера там делает д'Ермак?
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