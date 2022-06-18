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Пилот сбитого утром в Донецкой области российского самолета Су-25 взят в плен. ВИДЕО

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Пилот сбитого утром в Донецкой области российского штурмового самолета Су-25 смог катапультироваться и взят в плен.

Об этом сообщается в телеграм-канале 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБ им. Черных Запорожцев. Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться. Мужчина жив, есть травмы из-за "мягкого" приземления, ему оказали первую помощь, он в надежных и бережных руках ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее о сбитом в Донецкой области самолете сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, самолет был сбит с ПЗРК "Игла".

Читайте: Бойцы 72-й ОМБр сбили "Иглой" российский Су-25 в Донецкой области

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    мальчик в трусиках )))
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Mykola Trofimenko
    Допросити та розстріляти *****. А у звіті вказати "зник безвісті".
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