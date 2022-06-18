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Освобожденная из плена парамедик Паевская (Тайра) в безопасном месте поблагодарила всех за свое освобождение. ВИДЕО

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Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео освобожденной из плена россиян Юлии Паевской (Тайры)

Как сообщает Цензор.НЕТ, он он разместил кадры в телеграм-канале.

Он отметил: "Лучший эксклюзив сегодняшнего вечера. "Тайра" уже в безопасном месте и благодарит президента за все, что делалось для ее освобождения. Мои источники, которые предоставили это видео, пока не сообщают, где именно находится Юлия Паевская, однако, гарантируют, что она в безопасности, жива, здорова, и, главное, свободна. Приветствую "Тайра". Поздравляю всех наших. "Все, кто находится по ту сторону, все будут дома как я", - мощный и обнадеживающий месседж от освобожденной "Тайры" тем, кто еще остается в российском плену".

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Зелене уйбище здало їх в полон, а тепер канєшна перемога переможная.
  • Rostyslav Komarnytsky
    У нас президент виявляється особисто займався визволенням "Тайри"! 😲 А як стосовни того, що її на когось обміняли? А того "когось" ще треба було в полон взяти. Можливо навіть при цьому люди загинули. А це ж хтось і контактував з кацапами. Зтось можливо життям ризикував. І це точно не Зєлєнскій. Зате Цаплієнко лизнув. Глибоко. Заувчжте, у Цаплієнка згадується лише президент. Недаремно його на "г+г" занесло.
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