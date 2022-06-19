Оккупанты продолжают прятать технику среди жилых кварталов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Оккупанты, несмотря на отсутствие боевых действий, продолжают прятать военную технику между домами мирного населения в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты продолжают хоронить технику среди жилых кварталов – Левобережный район ул. Владимирская 13. Даже сейчас, когда нет боевых действий вблизи города.

Нет никакого сомнения, что у каждого построенного или размещенного временного жилья будет концентрация мразоты. Живой щит из украинцев – единственная тактика России", – написал советник городского головы.

Кроме того, Андрющенко рассказывает, что в РФ блоггеры призывают вступать в ряды вооруженных сил.

"Сегодня все российские военные блоггеры синхронно разместили призыв идти на контракт в армию оккупантов. 200 тыс. рублей за радость умереть на украинской земле. Можно бесконечно отрицать потери и хвастаться "победами", но в момент необходимости пополнения живой силы правда лезет наружу", - добавил Андрющенко.

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