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Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл в Киев. ВИДЕО

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Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Об этом сообщило в твиттере Представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В начале российской агрессии я встретился с беженцами на польской границе, сейчас я совершаю путешествие их путем в обратном направлении, чтобы собственными глазами увидеть, как российская агрессия нарушает права человека, пообщаться с обычными людьми и представителями власти", - сказал Гилмор по прибытии в Киев.

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Топ комментарии

  • Сірий
    Переслідування опозиції це порушення прав людини, чи ні?
  • Mora Zfayfer

    що ти несеш? баби всi на паРашi.

    в Українi - жiнки, дiвчата, панi та панянки.
  • Бандерівець
    Які тут "права людини" ?! Одні воюють інші без проблем втекли за бугор ...
    В Україні "прав людини " нема !
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