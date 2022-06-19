Спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор прибыл в Киев. ВИДЕО

Специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Об этом сообщило в твиттере Представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В начале российской агрессии я встретился с беженцами на польской границе, сейчас я совершаю путешествие их путем в обратном направлении, чтобы собственными глазами увидеть, как российская агрессия нарушает права человека, пообщаться с обычными людьми и представителями власти", - сказал Гилмор по прибытии в Киев.

🇺🇦@EamonGilmore, Спеціальний представник ЄС з прав людини, cьогодні у Києві, аби продемонструвати солідарність 🇪🇺з 🇺🇦.



"Зустрівшися із біженцями на польському кордоні на початку російської агресіі, нині я відновлюю і відслідковую їхні кроки". #WorldRefugeeDay https://t.co/rpO8WeqL67 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) June 19, 2022

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