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Статую Путина в Санкт-Петербурге обстреляли из пейнтбольного ружья. ВИДЕО

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Статую президента РФ Владимира Путина в образе римского императора Октавиана Августа обстреляли из пейнтбольного ружья художники-акционисты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на петербургский телеграм-канал "Бумага".

Статуя находится на фасаде торгового центра Europa в Петроградском районе города. Из пейнтбольного ружья его обстреляли художники, называющие себя "Комитетом республиканцев-социалистов". Таким образом они отметили завершение Петербургского международного экономического форума.

Свои действия художники назвали "упражнением в деятельном антиимпериализме".

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Топ комментарии

  • Сергей Иванченко 01727d49
    Херасебе, чувак себя Цезарем возомнил!!! Сам метр с кепкой, мудак мудаком, НО *** ЦЕЗАРЬ!!!
  • Mykola Trofimenko
    Прикро, що тільки з пейнтбольної, але теж непогано
  • Светлана Круп
    Говном бы лучше зарядили...
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