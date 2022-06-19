Статую Путина в Санкт-Петербурге обстреляли из пейнтбольного ружья. ВИДЕО

Статую президента РФ Владимира Путина в образе римского императора Октавиана Августа обстреляли из пейнтбольного ружья художники-акционисты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на петербургский телеграм-канал "Бумага".

Статуя находится на фасаде торгового центра Europa в Петроградском районе города. Из пейнтбольного ружья его обстреляли художники, называющие себя "Комитетом республиканцев-социалистов". Таким образом они отметили завершение Петербургского международного экономического форума.

Свои действия художники назвали "упражнением в деятельном антиимпериализме".

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