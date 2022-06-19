Порошенко призывает власть создать общий орган для реализации "дорожной карты" членства Украины в Евросоюзе. ВИДЕО

Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал создать общий орган для выполнения "дорожной карты" относительно статуса страны-кандидата в члены ЕС для Украины.

Порошенко отметил, что Европейская Комиссия сформулировала перечень требований по демократии, верховенству права, антикоррупционной политике, свободе слова, правам и свободам человека, передает Цензор.НЕТ.

"После Соглашения об ассоциации, которое мы в этом зале ратифицировали и я имел честь подписать, после безвиза, после углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом, после внесения изменений в Конституцию Украины, определив для Украины обязательным курс на членство в Европейском Союзе и НАТО, будет абсолютно логично получение статуса страны-кандидата в члены ЕС", – считает пятый президент.

"Это Вооруженные силы Украины, героические наши воины, солдаты и офицеры, волонтеры, народ Украины своей кровью завоевали право получить статус кандидата. У кого сейчас поднимется рука отказать Украине и украинцам?" - подчеркнул Порошенко.

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"По результатам Конгресса Европейской народной партии мы обеспечили и делаем все возможное совместно для того, чтобы представители нашей политической семьи в полном составе поддержали украинскую заявку. Также мы сейчас присоединяемся к межпарламентской демократии для того, чтобы сделать все возможное для получения положительного решения, пока руководители стран-членов не сядут за стол в брюссельском Доме Европы", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Я хочу привлечь внимание к реализации "дорожной карты" членства, которую Еврокомиссия поставила Украине в сферах демократии, свободы слова, свобод и прав человека, верховенства права, антикоррупционной политики. Я предлагаю, чтобы Верховная Рада вместе с правительством сформировала действующий орган, который бы определил даты, перечень и необходимость шагов для того, чтобы реализовать эти наставления", - подчеркнул Порошенко.