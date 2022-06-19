"Работает украинская арта, горят российские РСЗО": Генштаб ВСУ показал уничтожение техники войск РФ. ВИДЕО
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уничтожение украинскими воинами российских реактивных систем залпового огня.
Ответное видео Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня", - говорится в описании видео.
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