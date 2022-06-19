Новости Видео • Война

"Работает украинская арта, горят российские РСЗО": Генштаб ВСУ показал уничтожение техники войск РФ. ВИДЕО

40 02027
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уничтожение украинскими воинами российских реактивных систем залпового огня.

Ответное видео Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня", - говорится в описании видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 33 600 человек, 216 самолетов, 181 вертолет, 1468 танков и 3577 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім виконавцям-респектище.Давайте ще...
  • YU ST
    "Поділюся з вами польським тостом, який я вивчив від наших друзів у Варшаві й, звісно, цей тост вже знають усі міністри оборони країн клубу "Рамштайн":
    "За російський воєнний флот, до дна!".
  • Чайка Київ
    Наші ви ж котики, бережи вас Госодь
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости