"Работает украинская арта, горят российские РСЗО": Генштаб ВСУ показал уничтожение техники войск РФ. ВИДЕО

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал уничтожение украинскими воинами российских реактивных систем залпового огня.

Ответное видео Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня", - говорится в описании видео.

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