Париарх Кирилл считает, что оккупанты в Украине "защищают Россию на поле сражения". ВИДЕО

Патриарх Кирилл заявил, что воюющие в Украине оккупанты "защищают Россию на поле боя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Выступая в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, патриарх сказал: "Наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя".

Кирилл также выразил мнение, что западный мир сейчас переживает "упадок веры", а в России постоянно открываются новые храмы, которые он назвал "божьим чудом". По его словам, храмы строятся "к ужасу западного мира".

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