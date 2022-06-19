Париарх Кирилл считает, что оккупанты в Украине "защищают Россию на поле сражения". ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Выступая в Пензе после освящения Спасского кафедрального собора, патриарх сказал: "Наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя".
Кирилл также выразил мнение, что западный мир сейчас переживает "упадок веры", а в России постоянно открываются новые храмы, которые он назвал "божьим чудом". По его словам, храмы строятся "к ужасу западного мира".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Патриарх Кирилл попал под санкции Великобритании
Патриарх Кирилл сообщил, что священники, которые работают с российской армией, рассказывают ему "о примерах мужества и самопожертвования" среди солдат.— Вот Так (@vottak_tv) June 19, 2022
"Это не от высокой зарплаты, а от внутреннего нравственного чувства, воспитанного православной верой", — заявил он pic.twitter.com/sJhorzlRlY