"Тип тупо в моих берцах": Боевой медик взял в плен восемь оккупантов-мародеров. ВИДЕО
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Пока украинские защитники разошлись по позициям, российские оккупанты пришли и хотели украсть их форму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.
"История стоит сценария для фильма. Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на время на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся, что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме… Результат – боевой медик взял в плен восемь россиян. Такие у нас медики", – рассказал он.