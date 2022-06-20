ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100%, - мэр Маркушин. ВИДЕО

Благодаря сотрудничеству мэрии Ирпеня с компанией ДТЭК удалось оперативно возобновить электроснабжение почти всем жителям города.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой. Если им требовалась какая-то помощь - им помогали, но, действительно, они мощно все восстановили. Те сети, которые на балансе ДТЭК, восстановлены на 100%", - сказал он.

Маркушин добавил, что сейчас есть проблемы с подключением некоторых частных сетей, поэтому их приходится подключать по временной схеме к другим потребителям.

Напомним, в середине мая компания ДТЭК Рината Ахметова полностью возобновила электроснабжение освобожденных от российских оккупантов городов Киевщины, выполнив все необходимые для этого работы за 45 дней. В ремонтные работы инвестировано 300 млн грн. Как сообщалось, за последнюю неделю, несмотря на боевые действия, ДТЭК вернул свет в почти что 120 тысяч домов украинцев.

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