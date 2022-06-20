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Голливудский актер Бен Стиллер приехал в Макаров. ВИДЕО

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Голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Макаров на Киевщине.

Видео опубликовала ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Макаров Киевской области приехал голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Накануне он был с визитом во Львове, а также приезжал с гуманитарной миссией в Польшу, где встретился с украинскими беженцами", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    З нами Клуні, Джолі, Стіллер та ще десятки найкращих акторів.

    А з пуйлом - Машков, Безруков, Порєчєнков та Дюжев.

    З нами - Пінк Флойд.

    А з пуйлом - Газманов.
  • Nikolai Chizhevsky
    він вже в Киеві біля цума
  • Топ Ган
    ..може бути ще страшніше
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