Голливудский актер Бен Стиллер приехал в Макаров. ВИДЕО
12 04525
Голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер приехал в Макаров на Киевщине.
Видео опубликовала ВР, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Макаров Киевской области приехал голливудский актер и Посол доброй воли ООН Бен Стиллер. Накануне он был с визитом во Львове, а также приезжал с гуманитарной миссией в Польшу, где встретился с украинскими беженцами", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Варварство. Это просто ужасно. Ничто не может оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей", - французский киноактер Пьер Ришар осудил войну, развязанную РФ. ВИДЕО