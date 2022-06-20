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В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Во временно оккупированном Донецке слышны взрывы – горит склад боеприпасов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграмм-канал "Типичный Донецк".

Взрывы раздаются в микрорайоне Азотный

"На Азотном продолжает детонировать БК. В некоторых домах вылетели стекла", - говорится в одном из сообщений.

Оккупанты никак не комментируют взрывы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Донецке, - полковник ФСБ Гиркин

Ранее сообщалось, что за три дня в оккупированном Донецке уничтожили по меньшей мере семь военных складов России.

В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы 01
В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы 02
В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы 03

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Топ комментарии

  • stavr
    слава ЗСУ!
  • Kiev_Kiev_777
    курить вредно
  • Elena Zhmariova
    Хотелось бы знать, сколько в Донецке всего складов боеприпасов. Определить, так сказать, фронт работ.
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