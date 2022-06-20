В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Во временно оккупированном Донецке слышны взрывы – горит склад боеприпасов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграмм-канал "Типичный Донецк".
Взрывы раздаются в микрорайоне Азотный
"На Азотном продолжает детонировать БК. В некоторых домах вылетели стекла", - говорится в одном из сообщений.
Оккупанты никак не комментируют взрывы.
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Ранее сообщалось, что за три дня в оккупированном Донецке уничтожили по меньшей мере семь военных складов России.