"Люди, соблюдайте какие-то нормы войны, если вы ее уже сами начали": обращение украинского воина к россиянам относительно обращения с пленными. ВИДЕО

Украинский воин призвал россиян соблюдать международные нормы обращения с пленными.

Соответствующее обращение на своем ютуб-канале разместил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Украинский воин рассказал, что он лично обращался с российскими военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.

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"А глядя на то, как начали относиться россияне к нашим военнопленным, на меня находит просто ужас. Люди, соблюдайте какие-то нормы войны, если вы ее уже сами начали", - призвал он россиян.