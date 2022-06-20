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"Люди, соблюдайте какие-то нормы войны, если вы ее уже сами начали": обращение украинского воина к россиянам относительно обращения с пленными. ВИДЕО

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Украинский воин призвал россиян соблюдать международные нормы обращения с пленными.

Соответствующее обращение на своем ютуб-канале разместил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Украинский воин рассказал, что он лично обращался с российскими военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.

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"А глядя на то, как начали относиться россияне к нашим военнопленным, на меня находит просто ужас. Люди, соблюдайте какие-то нормы войны, если вы ее уже сами начали", - призвал он россиян.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    На росії людей не має, тільки орки
  • Garry Grant
    Кацапи -не люди. Ці заклики мимо.
  • Володимир Денчик
    Не буде ніяких норм.
    Норм буде ,коли кацап буде без голови,а голова буде у помийній ямі.
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