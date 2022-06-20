"Люди, соблюдайте какие-то нормы войны, если вы ее уже сами начали": обращение украинского воина к россиянам относительно обращения с пленными. ВИДЕО
16 10342
Украинский воин призвал россиян соблюдать международные нормы обращения с пленными.
Соответствующее обращение на своем ютуб-канале разместил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Украинский воин рассказал, что он лично обращался с российскими военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией.
"А глядя на то, как начали относиться россияне к нашим военнопленным, на меня находит просто ужас. Люди, соблюдайте какие-то нормы войны, если вы ее уже сами начали", - призвал он россиян.