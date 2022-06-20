"Домой – в Европу": в центре Тбилиси – митинг в поддержку евроинтеграции Грузии. ВИДЕО

Тысячи человек в понедельник вечером собрались в центр Тбилиси на митинг в поддержку европейской интеграции Грузии под лозунгом "Домой, в Европу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Часть студентов пришла с протестными плакатами, например "Требуем деолигархихации", "Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии"; другие же были более нейтральными – "За наше будущее", "Молодая сила здесь".

На митинге выступили политики из Европы и Украины, после чего участники прошли шествием к площади Европы в исторической части Тбилиси.