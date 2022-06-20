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"Домой – в Европу": в центре Тбилиси – митинг в поддержку евроинтеграции Грузии. ВИДЕО

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Тысячи человек в понедельник вечером собрались в центр Тбилиси на митинг в поддержку европейской интеграции Грузии под лозунгом "Домой, в Европу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Часть студентов пришла с протестными плакатами, например "Требуем деолигархихации", "Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии"; другие же были более нейтральными – "За наше будущее", "Молодая сила здесь".

На митинге выступили политики из Европы и Украины, после чего участники прошли шествием к площади Европы в исторической части Тбилиси.

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Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Чудні грузини... І кацапів ******* і до Європи хочеться....
  • Dmitry Begemotovich
    Люди. Думать нужно было когда вы на выборы ходили. Нам, к сожалению, - тоже.
  • Alex Dev d4763325
    Гоните ссаными тряпками кремлевских подстилок у вашей власти!
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