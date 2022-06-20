Россия – это зло, которое можно успокоить только на поле боя, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 117-го дня войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Шаг за шагом движемся по серхважной неделе и каждый день делаем все, чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина заслуживает кандидатства. Каждый день доказываем, что мы уже являемся частью объединенного европейского ценностного пространства.

Я благодарен всем народным депутатам, поддержавшим нашу евроинтеграцию. Хочу отметить голосование за Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Это обязательство защищать от насилия и разных форм дискриминации.

Хочу также поблагодарить депутатов, поддержавших закон "Об управлении отходами". Это важный экологический документ. Принята и антикоррупционная стратегия – это важно.

Надеюсь, что Верховная Рада и дальше будет работать с таким же весомым результатом", - сказал Зеленский.

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Президент также рассказал о ситуации на фронте.

"Как я и предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя. Защищаем Лисичанск, Северодонецк. Весь этот регион - самый сложный, там самые трудные бои. Но там наши крепкие парни и девушки. Оккупанты получают ответы на свои действия против нас. Благодарны армии и разведке, которые это обеспечивают.

Вечером подписал очередной указ о награждении наших защитников и защитниц. 220 участников боевых действий отмечены государственными наградами. 27 из них посмертно", – сообщил Зеленский.