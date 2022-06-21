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Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info. ВИДЕО

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Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, по всей вероятности, поселился в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье. Его родственники при этом живут в Европе, которую Кива ругает в российских пропагандистских ток-шоу.

К такому выводу журналисты Bihus.info пришли, проанализировав видео, публикуемые экс-нардепом, сообщает Цензор.НЕТ.

Они выяснили, что на пропагандистские ток-шоу в Москве Кива ездит со стороны села Покровское, расположенного в западном Подмосковье, по Новорижскому шоссе. Подтверждается видеозаписями, на которых журналисты идентифицировали Звенигородское шоссе, улицу Мневники, Новорижское шоссе, а также АЗС сети British Petroleum в Нахабино и супермаркет "Мираторг" в Покровском.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 01

Кроме того, Кива публиковал несколько видео, записанных скорее всего, непосредственно на территории коттеджного городка Agalarov Estate, недалеко от Покровского.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 02

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Бывший украинский депутат передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Этот внедорожник бронированный, о чем свидетельствует характерная перегородка между салоном и багажным отсеком. Доработан автомобиль компанией Armour Group. Ориентировочная стоимость такого броневика – 15-20 млн рублей.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 03

Мать Кивы, который ведет антизападную пропаганду, скорее всего живет в Испании, в провинции Аликанте. Это также подтверждается видео, опубликованным Кивой, где он сам говорит, что гостит у мамы. Там можно увидеть этикетки продуктов с надписями на испанском языке и спортзал Fitness Corpore, расположенный в городе Финестрат провинции Аликанте.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 04

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30 января 2022 г. января Кива с дочерью вылетел из Украины рейсом в Аликанте.

Брат Ильи Кивы Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD – и зарегистрирован в Брумле.

У Ильи Кивы также есть сестра – 25-летняя Анна Игоревна Стельмах. Она, согласно профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.

Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info 05

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Топ комментарии

  • Владимир Грибов 41360c65
    про сміття не пишуть, сміття утилізують...
  • neverlok lok
    а донька в Полтаві в МВС керівну посаду займає ...збс
  • Трусливый Джон
    Все смеялись какой он тупой псих и неадекват, а в конечном итоге Илья Кива уделал всех, наворовал в Украине пару лямов баксов, оперативно спилял заграницу перед войной....... Вообщем, как говорится в пословице, "Элвис коцерт исполнил, сказал всем спасибо и уехал"...... А вы тут **...сь и разгр**айте все сами.............. Чем-то напоминает ситуацию с Черновецким, которого все тоже считали глупым нариком..........
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