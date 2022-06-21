Кива поселился в элитном коттедже в Подмосковье, - Bihus.info. ВИДЕО
К такому выводу журналисты Bihus.info пришли, проанализировав видео, публикуемые экс-нардепом, сообщает Цензор.НЕТ.
Они выяснили, что на пропагандистские ток-шоу в Москве Кива ездит со стороны села Покровское, расположенного в западном Подмосковье, по Новорижскому шоссе. Подтверждается видеозаписями, на которых журналисты идентифицировали Звенигородское шоссе, улицу Мневники, Новорижское шоссе, а также АЗС сети British Petroleum в Нахабино и супермаркет "Мираторг" в Покровском.
Кроме того, Кива публиковал несколько видео, записанных скорее всего, непосредственно на территории коттеджного городка Agalarov Estate, недалеко от Покровского.
Бывший украинский депутат передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Этот внедорожник бронированный, о чем свидетельствует характерная перегородка между салоном и багажным отсеком. Доработан автомобиль компанией Armour Group. Ориентировочная стоимость такого броневика – 15-20 млн рублей.
Мать Кивы, который ведет антизападную пропаганду, скорее всего живет в Испании, в провинции Аликанте. Это также подтверждается видео, опубликованным Кивой, где он сам говорит, что гостит у мамы. Там можно увидеть этикетки продуктов с надписями на испанском языке и спортзал Fitness Corpore, расположенный в городе Финестрат провинции Аликанте.
30 января 2022 г. января Кива с дочерью вылетел из Украины рейсом в Аликанте.
Брат Ильи Кивы Дмитрий имеет фирму в Великобритании – D Design and Development LTD – и зарегистрирован в Брумле.
У Ильи Кивы также есть сестра – 25-летняя Анна Игоревна Стельмах. Она, согласно профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.