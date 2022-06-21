Украинские воины уничтожили вражеский опорный пункт прямым попаданием бомбы. ВИДЕО беспилотника

Бойцы департамента военной контрразведки СБУ нашли и уничтожили тщательно замаскированный опорный пункт оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины сбросили бомбу из БПЛА в цель. В результате атаки были уничтожены оккупанты и их бронемашины.

"Ночные охотники ГУ ДВКР СБУ высчитали тщательно замаскированный опорник орков. Не помогла ни маскировочная сетка, ни хворост сверху. В результате прямого попадания в блиндаж сначала улетели "кабины" у орков, а затем оторвало башни на БТР-82", - пишут бойцы в комментариях к записи.

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