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Украинские воины уничтожили вражеский опорный пункт прямым попаданием бомбы. ВИДЕО беспилотника

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Бойцы департамента военной контрразведки СБУ нашли и уничтожили тщательно замаскированный опорный пункт оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, что украинские воины сбросили бомбу из БПЛА в цель. В результате атаки были уничтожены оккупанты и их бронемашины.

"Ночные охотники ГУ ДВКР СБУ высчитали тщательно замаскированный опорник орков. Не помогла ни маскировочная сетка, ни хворост сверху. В результате прямого попадания в блиндаж сначала улетели "кабины" у орков, а затем оторвало башни на БТР-82", - пишут бойцы в комментариях к записи.

Смотрите: Украинские воины уничтожают танк оккупантов. ВИДЕО беспилотника

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Топ комментарии

  • Сірий
    Гарні бімбочки.
  • Евгений Дюков 523f86fb
    Молодці хлопці, так цим шльондрам лаптестанним.
  • Игорь Куликовский
    Слава Україні! Героям слава!
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