Помогал "республикам Донбасса", но потом осознал, что это "ненужная война", - допрос лётчика-"вагнеровца" Федорчукова. ВИДЕО

Пилот-наемник из ЧВК "Вагнер" успел повоевать всего три дня и был сбит украинскими защитниками из ПЗРК "Игла".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Первый боевой вылет рашист совершил 14 июня, а уже 17-го оказался в плену. Теперь он рассказывает СБУ о том, как сбрасывал бомбы на Украину. При этом, пытается оправдываться и говорит, что речь шла только о "нанесении ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника".



Однако когда увидел на видео результаты ударов РФ по мирным населенным пунктам, самоуверенность оккупанта куда-то исчезла и он "внезапно" осознал, что это "неправильная, ненужная война", - говорится в сообщении.

В общем он производил по 1-2 боевых вылета в день. Также кроме него на российских истребителях стоимостью свыше $10 млн летают и другие наемники, а не кадровые летчики ВС РФ.

"Наемники получают за работу ставку от 200 тыс. рублей в месяц и дополнительные бонусы. Основной целью своего пребывания в Украине этот пилот считал "задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса", а боевые вылеты – "частными задачами"", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что 72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Андрея Федорчукова.

Смотрите: 72-я бригада захватила в плен летчика-"вагнеровца" Федорчукова, - Бутусов. ФОТО