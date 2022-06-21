В ГПСУ назвали условия пропуска через границу мужчин, перевозящих гуманитарные грузы. ВИДЕО
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В Государственной пограничной службе Украины назвали условия пропуска военнообязанных мужчин для перевозки через границу гуманитарных грузов и объяснили, какие документы для этого нужны.
Об этом прессслужба ГПСУ сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Лицам призывного возраста, мужчинам от 18 до 60 лет, для пересечения границы нужно соблюдать следующие условия:
1. Решения государственной областной военной администрации или Мининфраструктуры, оформленные в виде приказа или распоряжения (в письменном виде или фотокопия в телефоне);
2. наличие паспортного документа;
3. Пребывание в информационной системе "Путь".