Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, - премьер Фредериксен. ВИДЕО
1 1685
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что ее страна поддерживает каждый шаг Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила во время онлайн-выступления в Верховной Раде.
"Дания поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Мы поддерживаем каждый ваш шаг", - подчеркнула она.
По ее словам, нет никаких сомнений, что Украина – член европейской семьи.
Спикер Совета Руслан Стефанчук поблагодарил Фредериксен за веру в победу Украины и готовность внести свой вклад.