"Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" – неудачный запуск российской крылатой ракеты из Белгородской области РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись неудачного запуска российской крылатой ракеты с территории Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inform Napalm, вероятнее всего, речь идет о запуске с ракетного комплекса 9К720 "Искандер". На записи видно, что через несколько секунд после старта ракета взрывается.

"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - комментируют ситуацию очевидцы, снявшие запуск на видео.

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