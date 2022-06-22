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"Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" – неудачный запуск российской крылатой ракеты из Белгородской области РФ. ВИДЕО

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В сети опубликована видеозапись неудачного запуска российской крылатой ракеты с территории Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Inform Napalm, вероятнее всего, речь идет о запуске с ракетного комплекса 9К720 "Искандер". На записи видно, что через несколько секунд после старта ракета взрывается.

"Очень интересно. Она вниз падает... П#здец", - комментируют ситуацию очевидцы, снявшие запуск на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • SergeyRam
    Якщо би ще на місце запуску впала
  • por toss
    Это новые искандеры...
    Теперь запросто можно смоделировать развитие событий при запусках советского ЯО...
  • Mactep Dark
    Ракєта падаєт вніз ібо тяжелее воздуха.
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