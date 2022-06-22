"Сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а мужчин позабирали в автобусы", - пленный оккупант рассказал, что рашисты хитростями выманивают из дома уклоняющихся от насильственной мобилизации.. ВИДЕО

Рашисты устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу скрывающихся от мобилизации мужчин.

Об этом СБУ рассказал военнопленный из Луганска, которого враг мобилизовал в апреле этого года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин - позабирали в автобусы", - рассказывает горе-захватчик.

Как отмечается, он сам был непригоден для войска, но хроническое заболевание сосудов не помогло избежать тотальной мобилизации в так называемой "лнр".

После призыва из него, помощника продавца, в течение недельных учений сделали механика-водителя БМП, показали, как правильно держать автомат и отправили на боевое задание: закрепиться в промзоне Северодонецка.

При первой же возможности "воин" сдался в плен. Говорит, что не стрелял и обращается к землякам: "…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну".

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В настоящее время с ним работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины.