Россияне привезли в Беларусь новые ЗРК "С-300". ВИДЕО
Об этом сообщает телеграм-канал ""Беларускі Гаюн"", отслеживающий передвижение военной техники, информирует Цензор.НЕТ
Его активисты зафиксировали, что ночью в аэропорт Гомеля прилетели два Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.
Первый самолет (регистрационный номер RF-76650) прилетел в 3:30 22 июня, а второй (RA-78845) приземлился в 5:30.
Сообщается, что они привезли в Беларусь не менее 16 ракет для ЗРК "С-300", а также, вероятно, один ЗРГК "Панцирь".
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Журналисты отмечают, что ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля поздно вечером 21 июня. Сообщается, что, когда тягачи проезжали по ул.Советской в Гомеле, то на всей улице целенаправленно гасили свет.
После разгрузки в 6:25 и 8:00 самолеты полетели в Псков. А техника около 8:30 покинула аэропорт и двинулась по направлению к Речице.