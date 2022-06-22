Группе оккупантов удалось выжить во время детонации снарядов после атаки ВСУ на склад боеприпасов в Хрустальном: "Да, ну, нах#й! Съ#бываемся отсюда!". ВИДЕО
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Группе оккупантов удалось выжить во время атаки украинских воинов на склад боеприпасов в Хрустальном на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из оккупантов опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован побег захватчиков с опасной территории. Судя по записи, оккупанты пытались скрыться со склада на автомобиле. Однако все выезды были заблокированы. К сожалению, им удалось выбраться пешком.
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