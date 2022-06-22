"Западного округа уже нет, вся техника подбита": ВСУ почти полностью уничтожили "элиту" ВС РФ, которую готовили к противостоянию с НАТО. АУДИО

Подразделения западного военного округа РФ были полностью разбиты ВСУ, уцелели только те, кто отказался наступать на Украину.

Об этом говорится в перехвате разговора оккупанта с женой, передает Цензор.НЕТ.

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"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все" – рассказывает жене оккупант, чье подразделение находится в Харьковской области.

В западный военный округ РФ входят, в том числе Москва, Санкт-Петербург и "военная элита", которую готовили к противодействию силам НАТО, отметили в СБУ.

"Но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а силы пехоты используются как "живое мясо". Поэтому сейчас российская армия воюет количеством и топчется на месте", - говорится в сообщении.

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