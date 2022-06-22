ВСУ сбили российскую ракету над Одесской областью, - ОВА. ВИДЕО

Украинские воины сбили российскую ракету над одним из районов Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Максима Марченко.

"Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - рассказал Марченко.

Он отметил, что сегодня оккупанты наносили ракетные удары не только по Одесщине, а также и по Николаевской, Одесской, Луганской и Харьковской областях. "Пострадали многие люди, разрушены многие объекты инфраструктуры. Такие ракентные удары ежедневно напоминают нам за что мы боремся и какая у этого цена", - подытожил Марченко.

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