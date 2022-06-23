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Глава Киевской ОВА Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие: "Усиливается работа по оборонным мерам". ВИДЕО

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие и заверил, что ситуация безопасна под контролем.

Об этом говорится в обращении главы Киевской ОВА Кулебы, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в Киевской области относительно спокойная. Все силы обороны находятся на своих местах. Усиливается работа по оборонным мерам в Киевской области. Так что, пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Доверяйте исключительно официальным источникам информации".

Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в бомбоубежище или ближайшее укрытие", - заявил Кулеба.

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Он добавил, что Киевская ОВА работает на своем месте. Также в Киеве находятся сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Кроме того, народные депутаты работали трое суток подряд в здании Верховной Рады в Киеве.

Кулеба попросил жителей области соблюдать ограничения комендантского часа и вовремя возвращаться домой.

Топ комментарии

  • lubava ffe54244
    Так, допомогло спасло б життя! Це- називається евакуація з прифронтових зон! А ще потрібно було перевести стратегічні виробництва та їх розсередити, що робив на диво третій реїх до початку Другої світової війни (ефект Шпеера!).
  • Слава Шустрий
    Якби твоя влада три роки не просрала заспокоюючи усіх шашликами та дорогами , то цілком можливо що нікому не було б потреби до Польщі втікати , а їздили б туди як і до цього лише на заробітки , кого це влаштовувало. Так що перецілуй у цій владі всіх у дупу як вони тобі такі милі (( Дійсно , ця влада нікого не залякувала , вона навпаки увесь світ обсирала що вони "нагнітають обстановку і шкодять своїми повідомленнями економіці України " замість того щоб створювати тероборону , забезпечувати її зброєю , заставити кожного зробити мінімальний запас продуктів та ліків , розвезти пальне з нафтобаз по невеликих сховищах та тримати всі автозаправки заповненими по пробку . Що твоя влада робила натомість ? 24 лютого з усіх каналів трубила про забезпеченість продуктами і відсутність потреби робити їхні запаси ? (( Ти уяви собі що якби влада не ****#ла про те що з 2021 року знала про плани параші , а дійсно до цього готувалася , то можна було б за рік хоч одну залізничну колію з євроколією збудувати як не до Києва , то хоч на Львівщину завести , евакуювати тишком нишком обладнання заводів ВПК на захід , а не кидати під вороже бомбардування озброєння КБ Луч ( спасибі хоч простим людям що порятували) ; запустити на повну потужність ракетне виробництво , а не переводити оборонку на двогодинний робочий тиждень (( Ось що мала робити твоя влада , а не когось лякати ; але ж у тебе , зеленого , на це є своя точка зору (( ну як , наржався по приколу ? гикавка іще не напала ?
  • 5 копійок
    До 24 лютого зелень теж казала всьо під контролем, підемо на шашлики.
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