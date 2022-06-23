Глава Киевской ОВА Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие: "Усиливается работа по оборонным мерам". ВИДЕО
Об этом говорится в обращении главы Киевской ОВА Кулебы, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в Киевской области относительно спокойная. Все силы обороны находятся на своих местах. Усиливается работа по оборонным мерам в Киевской области. Так что, пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Доверяйте исключительно официальным источникам информации".
Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в бомбоубежище или ближайшее укрытие", - заявил Кулеба.
Он добавил, что Киевская ОВА работает на своем месте. Также в Киеве находятся сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Кроме того, народные депутаты работали трое суток подряд в здании Верховной Рады в Киеве.
Кулеба попросил жителей области соблюдать ограничения комендантского часа и вовремя возвращаться домой.