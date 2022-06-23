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22 июня провел переговоры с лидерами 11 стран по вступлению Украины в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня выступил с ежедневным обращением к украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"С самого утра продлил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня поговорил с лидерами 11 стран: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы, снова общался с Президентом Литвы Науседой. Выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России.

Продолжу такой марафон – мы должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем к вечеру", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Їм ЗЄ росказав свій погляд на те, що тиранія та узурпація - кращі засоби захисту демократії?

    Вони б оцінили...
  • Amber
    Повідомляють, що у Зеленського знайшлися дві квартири у Москві.
    Як несподівано! Хто б міг подумати?😏
    Цікаво те , що комунальні платежі хтось оплачує і в москві , і в Криму
    тобто фінансують армію окупанта ‼️
  • Олександр Карін
    "...поговорив з лідерами 11 країн..." ...хоча більше за все хотілося зазирнути в одне давно омріяне очко.
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