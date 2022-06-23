22 июня провел переговоры с лидерами 11 стран по вступлению Украины в ЕС, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня выступил с ежедневным обращением к украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"С самого утра продлил телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Сегодня поговорил с лидерами 11 стран: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы, снова общался с Президентом Литвы Науседой. Выразил ему полную поддержку в связи с ситуацией вокруг Калининградской области России.

Продолжу такой марафон – мы должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем к вечеру", - отмечается в сообщении.

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