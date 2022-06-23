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Спецназовцы СБУ празднуют 28-ю годовщину создания ЦСО "А". ВИДЕО

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23 июня отмечается 28-я годовщина создания спецподразделения ЦСО "А" Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для вас нет невозможных задач. И какими бы сложными они ни были, вы всегда выполняете их четко и эффективно. Ваша миссия – защищать страну от врагов и бить их точно и прицельно. Вы Герои, которые в тяжелых боях борются за нашу Победу!"

Поздравляем спецназовцев СБУ с 28-й годовщиной создания ЦСО "А"!", - говорится в сообщении.

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